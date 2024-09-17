В рамках муниципальной реформы создаются новые органы власти, что требует проведения процедуры выборов.

В декабре сразу в семи районах Омской области, которые преобразовывают в муниципальные округа, состоятся выборы советов депутатов. После этого вновь избранные депутаты будут выбирать глав муниципальных округов.

Как сообщалось ранее, в Омской области началась муниципальная реформа, суть которой сводится к укруплению муниципалитетов. Уровень сельских и городских поселений уходит, а вместо районной администрации руководить той или иной территорией будут администрации муниципальных округов. Границы и численный состав муниципалитетов останутся прежними. В семи из них – Горьковском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском и Тевризском – процесс уже стартовал. На очереди еще 17.

– С первыми семью районами уже начата работа по оказанию содействия в подготовке выборов, которые состоятся в декабре этого года, – сообщил министр внутренней политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова. – Сегодня рассмотрели инициативы еще 17 районов, присоединяющихся к этому процессу. Это шаг к формированию единой системы местного самоуправления. Предстоящие изменения не только укрепят связи с жителями, но и создадут лучшие условия для развития региона.

После декабрьских выборов советов депутатов будут выбраны новые главы муниципальных округов. Муниципальная реформа завершится в 2025 году.