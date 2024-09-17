Опубликована статистика за 7 месяцев текущего года.

В Омской области показатель смертности в 1,7 раза превышает рождаемость. Эту информацию опубликовал Омскстат.

По данным службы, с января по июль 2024 года в Омской области умерло 14 559 человек. На свет появились 8385 младенцев. На каждую тысячу жителей региона приходится 13,8 умерших и 7,9 родившихся. То есть смертность в 1,7 раза превышает рождаемость.

За весь 2023 год число родившихся в Омской области составило 15 161 человек, а умерших – 23 987. Исходя из этого, показатель смертности в 1,5 раза превышал показатель рождаемости.

Ранее сообщалось, что за 10 лет рождаемость в Омской области снизилась в два раза.