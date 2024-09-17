Ремонтные работы на трассе идут в рамках реализации в регионе национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На трассе Называевск – Исилькуль завершается ремонт двух дорожных объектов. Работы идут к финишу на участках дороги 69–70 км и 70–72 км в границах Исилькульского муниципального района.

– Завершаем работы на участке дороги Называевск – Исилькуль. Обновляем трассу благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который был инициирован нашим президентом Владимиром Путиным, – отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Подрядная организация ООО «СибРос» в полном объеме завершила работы по фрезерованию изношенного асфальтобетонного полотна, укреплению основания с добавлением цемента и укладке двух слоев асфальтобетона на участке 69–70 км. В настоящее время дорожники выполняют работы по укреплению обочин, осталось установить дорожные знаки и нанести горизонтальную разметку.

Кроме того, в рамках заключенного контракта также ремонт идет на участке 70–72 км, изначально запланированный на 2025 год. Строительная готовность объектов составляет 90 %.