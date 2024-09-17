Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Пенсионер лишился 7,5 тыс. рублей. А злоумышленника ищет полиция.

В Омске 85-летний пенсионер из Центрального округа обратился в полицию из-за кражи. Он рассказал, что потерял банковскую карту. А когда рассчитывался в аптеке за лекарства, обнаружил пропажу 7,5 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска установили, что 33 операции в вино-водочных магазинах на территории Советского округа совершил неизвестный мужчина. Его действия попали на камеры видеонаблюдения. Теперь любителя алкокутежей ищут правоохранители.

·Происшествия

Пенсионер лишился 7,5 тыс. рублей. А злоумышленника ищет полиция.

В Омске 85-летний пенсионер из Центрального округа обратился в полицию из-за кражи. Он рассказал, что потерял банковскую карту. А когда рассчитывался в аптеке за лекарства, обнаружил пропажу 7,5 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска установили, что 33 операции в вино-водочных магазинах на территории Советского округа совершил неизвестный мужчина. Его действия попали на камеры видеонаблюдения. Теперь любителя алкокутежей ищут правоохранители.