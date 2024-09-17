Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадавший скончался от полученных травм.

Омская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего водителя «Лады». Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшего гибель людей.

По версии следствия, утром 2 августа водитель не снизил скорость на улице Завертяева, в итоге наехал на 69-летнего пешехода, переходившего дорогу по «зебре». Пенсионер скончался в машине скорой помощи.

Водитель признал вину. Дело рассмотрят в Центральном суде Омска. Обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы.

·Происшествия

Пострадавший скончался от полученных травм.

Омская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего водителя «Лады». Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшего гибель людей.

По версии следствия, утром 2 августа водитель не снизил скорость на улице Завертяева, в итоге наехал на 69-летнего пешехода, переходившего дорогу по «зебре». Пенсионер скончался в машине скорой помощи.

Водитель признал вину. Дело рассмотрят в Центральном суде Омска. Обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы.