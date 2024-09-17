Сначала в суде было принято решение о приостановке работы всего образовательного учреждения, но позже закрыли только второй этаж.

В Чкаловском поселке на окраине Омска по решению суда приостановлена работа детского сада № 306. Причиной стали предписания территориального отдела МЧС. Пожарных не устроило состояние эвакуационной лестницы со второго этажа здания и отсутствие автоматических ворот.

Как сообщили «Омск-информу» в областной прокуратуре, в минувшую пятницу, 13 сентября, районным судом было принято решение о приостановлении деятельности всего учреждения, однако вчера в Омский областной суд была направлена апелляция, по итогам рассмотрения которой на 30 суток закрыли второй этаж садика. К середине октября учреждение должно устранить замечания МЧС.

В городской администрации редакции пояснили, что на втором этаже находятся три группы. Их воспитанников распределили в другие группы учреждения, дети обеспечены всем необходимым оборудованием.