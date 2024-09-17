Сотрудник одного из омских предприятий назвал СМС-коды и стал жертвой мошенников.

Омская полиция расследует уголовное дело по статье «Мошенничество». На этот раз жертвой стал 57-летний работник одного из предприятий. В результате общения с неизвестными он оказался обладателем кредита на 1,376 млн рублей в приложении мобильного банка.

Оперативники выяснили, что незадолго до этого омичу позвонил «работник пенсионного фонда» и пояснил, что в настоящее время происходит перерасчет трудовой пенсии. Необходимо записаться на прием к специалисту. Когда дата и время были оговорены, он попросил продиктовать код из СМС-сообщения для подтверждения записи в электронном журнале. Далее к разговору подключился другой «специалист», но уже якобы с портала «Госуслуги». Он сообщил о взломе личного кабинета и снова попросил продиктовать секретные коды из СМС-сообщений, чтобы не произошла утечка личных данных с последующим оформлением кредитов неизвестными. Несмотря на предупреждающую информацию в этих сообщениях, потерпевший продиктовал все коды собеседнику. В итоге на его имя оформили кредит, а деньги вывели на свои счета. Ведется следствие.