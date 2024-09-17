Застройка предполагается на территории Амурского поселка. Проект реализуют в течение десяти лет.

На территории Амурского поселка в Центральном округе Омска в течение десяти лет построят новый микрорайон общей площадью 70 тыс. кв. м. Дома, социальные и коммерческие объекты будут строить в границах улиц Авангардная – 4-я Челюскинцев – Сурикова – 1-я Челюскинцев.

Для реализации проекта под снос «приговорили» более 150 частных и 13 многоквартирных домов, нежилое здание и пару объектов незавершенного строительства. Также на территории находится большое количество сетей коммуникации (сети канализации, высоковольтные линии, сети водопровода, тепловые сети, газовые сети и другое). Решение об их сносе либо реконструкции будет приниматься отдельно.

Новый микрорайон будет представлен высотными домами и домами средней этажности, объектами здравоохранения, бытового и социального обслуживания, крытыми гаражами, школами и детскими садами, учреждениями культуры, магазинами, общепитом, местами для занятий спортом (в том числе в помещениях). Также предполагается организовать опорный пункт полиции для обеспечения внутреннего правопорядка.

Застройщик этой территории будет определен на торгах.