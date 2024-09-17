Это будет второй выездной матч омской команды в нынешнем сезоне.

Сегодня, 17 сентября, хоккеисты «Авангарда» проведут второй выездной матч регулярного чемпионата КХЛ. Омская команда сыграет в Уфе против местного «Салавата Юлаева». Начало встречи в 20 часов по омскому времени.

В столицу Башкирии «ястребы» отправились после двух подряд поражений: омичи проиграли хабаровскому «Амуру» (2:3) и новосибирской «Сибири» (1:4). Удастся ли прервать эту серию, станет известно по итогам сегодняшнего матча.

На домашней «G-Drive Арене» омская команда сыграет в пятницу, 20 сентября, соперником «Авангарда» будет «Автомобилист» из Екатеринбурга.