Депутаты областного парламента считают, что привлеченные нестандартной идеей инвесторы обеспечат регулярный уход за зданием, и оно прослужит еще 100 лет.

В Законодательном собрании Омской области 16 сентября официально стартовала осенняя парламентская сессия, и в первый же ее день состоялось заседание комитета по собственности. В повестку заседания были включены 9 пунктов, в том числе ситуация с бюджетным учреждением Омской области «Спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова».

Напомним, что в 2020 году по требованию прокуратуры комплекс был закрыт из-за нарушений правил пожарной безопасности. Позже сообщалось о том, что вопрос о реконструкции одного из крупнейших спортивных сооружений Омска был принципиально решен, а его капитальный ремонт будет проведен до начала 2024 года. Однако в настоящее время СКК фактически стоит закрытым. Подробно ситуацию депутатам изложил министр спорта Омской области Иван Колесник.

– В сентябре 2022 года была создана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта СКК. Она была выполнена с учетом задач, под которые объект проектировался – проведение спортивных и выставочных мероприятий, концертов и турниров. Пока в основном зале ничего из этого не проводится. За счет денег областного бюджета удалось отремонтировать протекавшую крышу, которая была главной причиной разрушения здания. Сейчас процесс разрушения остановлен. Теперь перед бюджетным учреждением стоит задача по обеспечению доступа к объектам спорта в пределах не менее 1,1 тыс. часов в год. Сейчас эта задача решается за счет работы малого спортивного зала и игрового зала волейбольного клуба «Омичка». Клубная игровая площадка теперь оборудована отдельным выходом в соответствии с требованиями пожарных, – сообщил министр.

Глава регионального Минспорта признал, что для комплекса общей площадью 14,6 тыс. квадратных метров работа всего двух спортивных залов является крайне незначительным показателем.

– Кроме восстановления кровли, проект предусматривает ремонт фасада, стилобата, замену витражей, внутреннюю отделку, монтаж современной противопожарной системы и другие работы. Согласно составленной два года назад документации, полная стоимость капремонта СКК составляет 1,3 млрд рублей, и, скорее всего, в нынешних ценах ремонт обойдется еще дороже. Ежегодно министерство спорта при планировании областного бюджета заявляет потребность в средствах на ремонт CКК, однако возможность финансирования работ в полном объеме у региона сейчас отсутствует. На 2025 год мы заявили только 508 млн рублей. Ускорить проведение капремонта могло бы федеральное финансирование, но, как нам сообщили в Минспорте России, до 2026 года ассигнования на подобные мероприятия не предусмотрены.

Слабую заинтересованность федерального ведомства в судьбе уникального омского спортивного комплекса председатель комитета по собственности Игорь Зуга объяснил отсутствием стратегического инвестиционного замысла:

– СКК хоть и был построен почти 40 лет назад, но вышел и красивым, и надежным. Как инженер могу сказать: это здание запросто еще 100 лет простоит, если будет правильно эксплуатироваться. Первым делом нужно как можно быстрее восстановить весь конструктив сооружения, а в дальнейшем поддерживать его в надлежащем техническом состоянии. Одноразовым капремонтом не обойтись, и потребуются регулярные вложения. Однако уникальность СКК как раз в том и заключается, что этот объект сам способен генерировать деньги, для этого нужен только стратегический инвестиционный замысел. Хватит сетовать на то, что в силу новых требований СКК имени Блинова уже не станет главной хоккейной ареной города. Как говорится, не хоккеем единым. Давайте вспомним, что, помимо прочего, это еще и концертный комплекс, и звук здесь даст фору многим современным площадкам. Что же касается спортивной составляющей, то мы несколько зациклились на разного рода олимпийских центрах. Вот теперь выяснилось, что у россиян с участием в Олимпиадах проблема, так давайте присмотримся к Азиатским играм – Азиадам. Омск, в конце концов, географически находится в Азии, и думаю, не случайно наш город был выбран местом проведения Форума глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в которую, кроме России и Беларуси, входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан.

Зуга напомнил, что в рамках встречи представителей стран планируется открытие в Омске Центра народной дипломатии ШОС, в ближайших планах и проведение Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, и предложил дополнить актуальную направленность на Азию спортивной составляющей.

Омские парламентарии отметили, что представленные на Азиадах виды спорта довольно зрелищны. Помимо традиционных олимпийских дисциплин, там присутствуют такие единоборства, как джиу-джитсу, куреш, ушу. Среди игровых видов представлены сепактакрау, или малайский волейбол, который можно сравнить с футволеем, а также более привычный сквош. Чем-то напоминающая салочки игра кабадди вообще считается одним из самых популярных видов спорта в мире, турниры по ней собирают сотни тысяч зрителей и генерируют сумасшедшую прибыль.

– Разработаете стратегию развития таких сверхпопулярных видов спорта в Омске на базе СКК имени Блинова, представьте документ в федеральный Минспорт, и тогда у вас будет совсем другой разговор с этим ведомством. А если просто просить денег, то ждать можно долго, – дал совет министру спорта Игорь Зуга.

По итогам обсуждения члены комитета по собственности приняли решение рекомендовать региональному Минспорту разработать стратегию развития физической культуры и спорта в Омской области. В течение весенней парламентской сессии депутаты намерены еще раз вернуться к рассмотрению перспектив СКК им. Блинова.

Также одним из главных вопросов повестки дня стало обсуждение проблем разграничения государственной собственности. Депутаты заслушали членов научно-экспертного совета при комитете и приняли решение провести в октябре этого года семинар-конференцию по проблемам учета государственной собственности Омской области, где подробно затронуть указанные вопросы.