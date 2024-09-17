Омск-Информ
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·Происшествия

Спаслись взрослый и два ребенка.

В деревне Крайчикового Колосовского района сотрудники МЧС по Омской области тушили жилой дом и баню.

Самостоятельно горящее жилье покинули взрослый и два ребенка, которые не пострадали.

Спасатели и две единицы техники ликвидировали возгорание на 57 квадратных метрах. Предварительная причина пожара – перегрузка электросети. Судя по снимкам, здание восстановлению не подлежит: полностью выгорело.

·Происшествия

Спаслись взрослый и два ребенка.

В деревне Крайчикового Колосовского района сотрудники МЧС по Омской области тушили жилой дом и баню.

Самостоятельно горящее жилье покинули взрослый и два ребенка, которые не пострадали.

Спасатели и две единицы техники ликвидировали возгорание на 57 квадратных метрах. Предварительная причина пожара – перегрузка электросети. Судя по снимкам, здание восстановлению не подлежит: полностью выгорело.