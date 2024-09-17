Омск-Информ
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·Происшествия

Подростки оказались в больнице.

Вчера, 16 сентября,  около 17:30 часов стало известно о ДТП с подростком. Предварительно установлено, что 53-летний  водитель «Лады» на улице Загородной наехал на 12-летнего мальчика.

Не прошло и часа, как в 18:20 появилось сообщение об аварии на пересечении улиц Комиссаровской и Валиханова. Выяснилось, что 38-летний водитель на «Фольксваген-Таурег» наехал на 13-летнего велосипедиста, проезжающего по нерегулируемому пешеходному переходу.

·Происшествия

Подростки оказались в больнице.

Вчера, 16 сентября,  около 17:30 часов стало известно о ДТП с подростком. Предварительно установлено, что 53-летний  водитель «Лады» на улице Загородной наехал на 12-летнего мальчика.

Не прошло и часа, как в 18:20 появилось сообщение об аварии на пересечении улиц Комиссаровской и Валиханова. Выяснилось, что 38-летний водитель на «Фольксваген-Таурег» наехал на 13-летнего велосипедиста, проезжающего по нерегулируемому пешеходному переходу.