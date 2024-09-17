Омск-Информ
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·Образование

Из-за роста заболеваемости ОРВИ также временно приостановлена работа групп в детских садах.

По состоянию на 16 сентября в 15 школах Омска закрыты на карантин 37 классов. Также не работают 8 групп в восьми детских садах города, сообщили в департаменте образования омской мэрии. Причиной стал рост заболеваемости ОРВИ среди детей. Карантин вводится, если болеют свыше 20 % списочной численности класса или группы.

Из-за наступления холодной погоды в образовательных учреждениях Омска начинается отопительный сезон. Это должно улучшить ситуацию с заболеваемостью детей.

·Образование

Из-за роста заболеваемости ОРВИ также временно приостановлена работа групп в детских садах.

По состоянию на 16 сентября в 15 школах Омска закрыты на карантин 37 классов. Также не работают 8 групп в восьми детских садах города, сообщили в департаменте образования омской мэрии. Причиной стал рост заболеваемости ОРВИ среди детей. Карантин вводится, если болеют свыше 20 % списочной численности класса или группы.

Из-за наступления холодной погоды в образовательных учреждениях Омска начинается отопительный сезон. Это должно улучшить ситуацию с заболеваемостью детей.