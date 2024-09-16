Омск-Информ
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·Политика

Сегодня назначили нового прокурора Колосовского района.

Сегодня, 16 сентября, прокурор Омской области Алексей Афанасьев представил коллективу и руководителям органов власти нового прокурора Колосовского района. Им стал Дмитрий Шалюк.

Он родился в 1990 году в селе Богодуховка Омской области. Окончил Омскую академию МВД России, с 2008 по 2013 год работал в УМВД России по Омской области.

С 2013 года занимал разные должности в омской прокуратуре. Работал на постах помощника, старшего помощника и заместителя прокурора. Дмитрий Шалюк женат, у него двое детей.

·Политика

Сегодня назначили нового прокурора Колосовского района.

Сегодня, 16 сентября, прокурор Омской области Алексей Афанасьев представил коллективу и руководителям органов власти нового прокурора Колосовского района. Им стал Дмитрий Шалюк.

Он родился в 1990 году в селе Богодуховка Омской области. Окончил Омскую академию МВД России, с 2008 по 2013 год работал в УМВД России по Омской области.

С 2013 года занимал разные должности в омской прокуратуре. Работал на постах помощника, старшего помощника и заместителя прокурора. Дмитрий Шалюк женат, у него двое детей.