Задержки составляли три месяца. Директора учреждения будут судить.
Омские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора специализированного автономного учреждения Омской области «Калачинский лесхоз», обвиняемого по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».
По данным следствия, обвиняемый с января по июнь 2024 года при наличии финансовой возможности, действуя из личной заинтересованности, частично не выплачивал свыше трех месяцев заработную плату работникам лесхоза, а также полностью не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату одному из работников учреждения. А имеющиеся средства, по данным прокуратуры, использовал на иные цели.
Общая сумма задолженности по заработной плате составила 1,266 млн рублей. По инициативе следствия в счет возмещения причиненного ущерба наложен арест на автомобиль обвиняемого стоимостью 1,3 миллиона рублей. Дело направлено в Калачинский городской суд для рассмотрения. Прокуратура контролирует восстановление трудовых прав работников.