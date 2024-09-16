Жители омского поселка лишатся воды на целый день
В следующий понедельник, 23 сентября, с 10:00 до 23:00 у жителей микрорайона Береговой отключат горячую воду. Это связано с ремонтом на водопроводе по адресу: ул. Иртышская, 1.
Под отключение попадают абоненты:
ул. Киселева, 1а, 12, 14;
ул. Иртышская, 1а, 1а к. 1, 1а лит. СТ, 1 к. 1, 1 к. 3, 1а/1, 2, 2а, 2 к. 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 12/2, 12а, 13, 15;
ул. Советская, 5;
частный сектор и водоразборные колонки в пос. Береговой по ул. Иртышской.
Сотрудники омского Росводоканала просят отнестись с пониманием местных жителей и запастись водой заранее.