Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Все работы «Братьям Грин» необходимо выполнить до 30 сентября.

Сегодня, 16 сентября, городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства заключило контракт на сумму 9,693 млн рублей с компанией «Братья Грин» Евгения Зинченко. На эти средства озеленитель оборудует на территории Городского сада в границах проспекта Карла Маркса, улиц Короленко, Ленина и Броз Тито автоматизированную систему капельного полива.

Все работы необходимо выполнить к 30 сентября. Благоустройство Городского сада длилось три года и обошлось в 300 млн рублей, его откроют 18 сентября.

·Общество

Все работы «Братьям Грин» необходимо выполнить до 30 сентября.

Сегодня, 16 сентября, городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства заключило контракт на сумму 9,693 млн рублей с компанией «Братья Грин» Евгения Зинченко. На эти средства озеленитель оборудует на территории Городского сада в границах проспекта Карла Маркса, улиц Короленко, Ленина и Броз Тито автоматизированную систему капельного полива.

Все работы необходимо выполнить к 30 сентября. Благоустройство Городского сада длилось три года и обошлось в 300 млн рублей, его откроют 18 сентября.