Перелеты станет осуществлять с октября авиакомпания «Азимут».

В Омском аэропорту сообщили о возобновлении рейса Омск – Уфа – Минеральные Воды. Планируется, что туда долетит компания «Азимут».

Рейсы начнут курсировать 3, 7, 10, 14, 17, 21 и 24 октября, два раза в неделю – по понедельникам в 11:10, по четвергам в 10:40. Общее время в пути с дозаправкой в Уфе составит шесть часов.

На данный момент из Омска в Уфу и Минводы летают субсидируемые самолеты. В прошлом году «Азимут» летал маршрутом до Уфы и до Минвод, но потом отменил его по неизвестным причинам.