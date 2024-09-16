У городских дорожников осталось две недели для подготовки к зиме снежных полигонов.

В Омске готовят к зиме снежные полигоны. Специально оборудованных участков для размещения снега в городе шесть – две в Центральном округе и по одному во всех остальных. В прошлом году на полигоны было вывезено около 1,3 млн куб. м снега.

Мэр Омска Сергей Шелест поставил перед городским Управлением дорожного хозяйства и благоустройства задачу подготовить полигоны до 1 октября.

– До выпадения осадков необходимо очистить территории от мусора, скосить траву и привести в порядок подъездные пути. Ставлю задачу завершить подготовительные работы к 1 октября. После указанные объекты проверят специалисты Росприроднадзора, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о скором начале отопительного сезона в Омске и районах области. Глава региона Виталий Хоценко потребовал включать батареи, не дожидаясь наступления холодов.