Омск-Информ
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·Происшествия

Житель рабочего поселка Таврическое самостоятельно менял отопительную печь на газовый котел.

Омские следователи начали доследственную проверку по факту гибели  54-летнего жителя рабочего поселка Таврическое во время монтажа электропроводки.

По предварительным данным, утром 14 сентября сельчанин в квартире своего дома самостоятельно устанавливал газовый котел взамен отопительной печи. И смертельно травмировался. 

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Следователи просят граждан соблюдать правила безопасности при обращении с электроприборами и монтаже электропроводки.

13014:32
·Происшествия

Житель рабочего поселка Таврическое самостоятельно менял отопительную печь на газовый котел.

Омские следователи начали доследственную проверку по факту гибели  54-летнего жителя рабочего поселка Таврическое во время монтажа электропроводки.

По предварительным данным, утром 14 сентября сельчанин в квартире своего дома самостоятельно устанавливал газовый котел взамен отопительной печи. И смертельно травмировался. 

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Следователи просят граждан соблюдать правила безопасности при обращении с электроприборами и монтаже электропроводки.

13014:32