Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Мэр Омска Сергей Шелест объяснил происшествие невозможностью сноса здания из-за судебных споров.

Сегодня в социальных сетях Омска появились снимки, свидетельствующие об обрушении дома № 53 на улице 20-го Партсъезда.  В августе 2022 года в этой же пятиэтажке обрушилась стена. После этого дом признали аварийным, жильцов расселили, но дом так и не снесли.  

Мэр Омска Сергей Шелест объяснил инцидент невозможностью сноса здания из-за судебных споров собственников.

– По закону снести подобное здание до разрешения всех судебных споров нельзя. На данный момент рассмотрены два последних иска от жильцов, несогласных с предоставленными вариантами компенсации. Решение суда вступит в законную силу в ближайшее время. Как только это произойдет, остатки дома будут снесены, – пояснил Шелест.

На данный момент в здании никто не живет, оно огорожено забором.

1117
·Происшествия

Мэр Омска Сергей Шелест объяснил происшествие невозможностью сноса здания из-за судебных споров.

Сегодня в социальных сетях Омска появились снимки, свидетельствующие об обрушении дома № 53 на улице 20-го Партсъезда.  В августе 2022 года в этой же пятиэтажке обрушилась стена. После этого дом признали аварийным, жильцов расселили, но дом так и не снесли.  

Мэр Омска Сергей Шелест объяснил инцидент невозможностью сноса здания из-за судебных споров собственников.

– По закону снести подобное здание до разрешения всех судебных споров нельзя. На данный момент рассмотрены два последних иска от жильцов, несогласных с предоставленными вариантами компенсации. Решение суда вступит в законную силу в ближайшее время. Как только это произойдет, остатки дома будут снесены, – пояснил Шелест.

На данный момент в здании никто не живет, оно огорожено забором.

1117