Омск-Информ
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·Происшествия

Малышке и водителю понадобилась помощь.

Вчера, 15 сентября, примерно в 20:45 стало известно об аварии с пострадавшими в Одесском районе.

Предварительно установлено, что 21-летняя автоледи на «Жигулях» без права управления транспортными средствами двигалась по трассе Одесское – Ганновка. В районе 10-го километра машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате помощь понадобилась водителю автомобиля и ее 1,5-летней дочке. Окончательно причины обстоятельства будут установлены в ходе проверки.

·Происшествия

Малышке и водителю понадобилась помощь.

Вчера, 15 сентября, примерно в 20:45 стало известно об аварии с пострадавшими в Одесском районе.

Предварительно установлено, что 21-летняя автоледи на «Жигулях» без права управления транспортными средствами двигалась по трассе Одесское – Ганновка. В районе 10-го километра машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате помощь понадобилась водителю автомобиля и ее 1,5-летней дочке. Окончательно причины обстоятельства будут установлены в ходе проверки.