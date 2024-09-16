Наиболее проработанные предложения по созданию комфортных условий для жизни получат поддержку в рамках программы «Родные города».

Программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» начала прием заявок на гранты для реализации проектов в области культуры, спорта, экологии, образования и благоустройства. Принять участие в грантовом конкурсе «Родные города» могут некоммерческие организации, бюджетные учреждения и инициативные жители Омска и Тарского района. Каждый победитель конкурса получит на развитие своего проекта до полутора миллионов рублей.

– Ключевой принцип наших социальных инвестиций – партнерство. Вместе с командами победителей грантового конкурса мы создаем проекты, которые нужны регионам деятельности компании и отвечают интересам и потребностям местных жителей. Через инструмент грантовой поддержки мы формируем комплексную систему устойчивого развития территорий, которая позволяет развивать эффективные общественно значимые инициативы неравнодушных людей, – сообщила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Как подчеркивают в региональном правительстве, вовлечение омичей в жизнь родного города является одной из актуальных задач для власти.

– Благодаря грантовому конкурсу ежегодно мы получаем десятки полезных и эффективных инициатив, которые делают наш город событийно и визуально привлекательнее. Спортивные площадки, фестивали, творческие лаборатории – это и многое другое создано омичами с любовью и заботой о родном крае, – отметила министр внутренней политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова.

В Омске грантовый конкурс реализуется при поддержке Омского НПЗ. В 2024 году компания поддержала 12 проектов. Наиболее популярными стали культурные и образовательные направления: мобильная арт-лаборатория, школа книжного блогера, выставки и лекции. Часть проектов в области культуры и образования вошли в программы празднования дней города в Омске и Таре.

– В рамках программы «Родные города» Омский НПЗ ежегодно поддерживает лучшие проекты в сфере образования, спорта, культуры. Благодаря многолетней системной работе улучшается качество жизни в регионе, создаются условия для развития творческой и научной среды. Наше предприятие в этом процессе выступает как полноценный социальный партнер, оказывая экспертную, волонтерскую и медийную поддержку, – сообщил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Новые заявки на финансирование и экспертную поддержку социальных проектов принимаются с 16 сентября до 31 октября 2024 года на цифровой платформе «Родные города». Главный критерий получения гранта – польза проекта для общества и конкретного населенного пункта. Победители будут определены в феврале 2025 года.

Найти наиболее востребованные направления и правильно заполнить заявку на грант участникам помогут эксперты «Родных городов» в области социального проектирования. Они же оценят значимость и актуальность подаваемых инициатив, а также соответствие опыта и компетенций заявителей выбранным направлениям.