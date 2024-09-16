Работающий монтажником житель Омска был настолько очарован биржевыми талантами знакомой из соцсетей, что доверил ей и сбережения, и заемные средства.

Очередной жертвой дистанционных мошенников стал 33-летний житель Центрального округа Омска. Мужчина работает монтажником, но решил, что может прилично заработать на бирже. В начале сентября омич познакомился в соцсети с девушкой по имени Каролина, она рассказала, что есть возможность получения пассивного заработка на бирже. Девушка якобы давно и успешно занимается покупкой драгоценных металлов и нефти.

– Новая знакомая сообщила, что в команде как раз появилось одно свободное место, и мужчина согласился попробовать свои силы. На следующий день ему позвонил «куратор» и подробно проконсультировал. На протяжении нескольких дней заявитель «открывал торговые позиции» и вносил денежные средства на специальной платформе, – рассказали подробности обмана в полиции.

В общей сложности мужчина сделал 11 переводов на общую сумму более 2,4 млн рублей. Его личные сбережения составили чуть больше 400 тысяч. Остальные 2 миллиона омич взял в кредит. Когда у него не вышло вывести «инвестированные» деньги с платформы, монтажник рассказал об этом друзьям и родственникам. Они-то и посоветовали омичу пойти в полицию и написать заявление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».