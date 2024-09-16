Женщина попала на камеры видеонаблюдения магазина, расположенного на 3-й Северной.

Сотрудники омской полиции разыскивают женщину, укравшую банковскую карту у 79-летней пенсионерки из Центрального округа. Пожилая омичка рассказала, что после пропажи карты ей на телефон стали приходить сообщения о списании денег. Всего было украдено 5 тыс. рублей.

Оперативники выяснили, что картой пенсионерки расплатились в магазине «Красное и Белое» на улице 3-я Северная. Женщина, попавшая на камеры видеонаблюдения, вышла из торговой точки с полным пакетом. Сейчас ее ищет полиция.

Если вы узнали эту женщину либо располагаете информацией о ее местонахождении, позвоните в полицию по телефонам: 79-37-02, 8-913-969-26-68 или 102.