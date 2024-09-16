Несколько сотен объектов остаются без коммунального блага.

В минувшую субботу, 14 сентября, губернатор Виталий Хоценко поставил задачу мэру Сергею Шелесту начать отопительный сезон, не дожидаясь нормативных +8 градусов на протяжении пяти дней. Согласно официальным данным, степень готовности к отопительному сезону очень высокая.

«Омск-информ» выяснил, что на деле все обстоит не самым лучшим образом. На сервисе городской администрации можно наблюдать, что за несколько дней до старта отопительного сезона наблюдаются 123 отключения горячей воды. Это несколько сотен жилых многоэтажных домов, тысячи омичей, оставшихся без коммунального блага. По сути, по всему городу по неизвестным причинам отключена горячая вода. Пока не устранятся эти проблемы, невозможно и подключение к теплу.

Сами собой напрашиваются не позитивные выводы, которые хочется отогнать, как реально город готов к отопительному сезону.