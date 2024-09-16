В июле в квартале на берегу Оми произошел крупный пожар, последствия которого устраняются до сих пор.

Губернатор Виталий Хоценко провел встречу с жителями улицы 19-я Линия, где в июле произошел крупный пожар. В результате аварии на газопроводе огнем были уничтожены более пяти частных домов, расположенных в квартале на берегу Оми. Главным же последствием летнего пожара стала остановка подачи газа в частном секторе и многоквартирных домах, расположенных поблизости.

Как сообщил глава региона, на территории, где произошло ЧП, удалось восстановить электро- и водоснабжение. На данный момент специалисты «Омскгоргаза» продолжают восстановление поврежденного газопровода.

– Задача, которую ставлю перед газовиками, – завершить все мероприятия по восстановлению газоснабжения по временной схеме к 1 октября. Как доложил представитель «Омскгоргаза» Эдуард Рамзаев, в следующем году, также к 1 октября, газоснабжение будет восстановлено по основной схеме, – сообщил Хоценко.

Что касается выплаты пострадавшим в результате пожара, то городские власти выделили на это 700 тыс. рублей – единовременная материальная помощь в размере 25 тыс. рублей была предоставлена 28 местным жителям. Областные выплаты за полную или частичную утрату имущества от 50 до 100 тыс. рублей получил 31 пострадавший. Общая сумма выплат составила 1,65 млн рублей.

Также губернатор пообещал людям выплаты от Всероссийской страховой компании, поскольку поврежденный газопровод был застрахован. До 20 сентября Ростехнадзор и Следственный комитет обещают подготовить необходимые документы. Власти региона также связались с собственниками страховой компании и будут контролировать получение людьми всех положенных по закону выплат.