Несоблюдение правил безопасности на водных объектах дорого обходится любителям рыбной ловли.

С начала 2024 года на водных объектах Омской области погибли 5 человек, занимавшихся рыбной ловлей, сообщили в региональном ГУ МЧС. В ведомстве назвали главные ошибки рыбаков, которые приводят к фатальным последствиям.

Основное средство защиты на воде – это спасательный жилет. Он помогает оказавшемуся в воде человеку остаться на плаву и дает шансы добраться до берега или плавсредства (лодки, катера). Без жилета в холодной воде долго не продержаться. Нередко люди тонут в считаные минуты от переохлаждения.

Другие лайфхаки также проверены жизнью. Нельзя выходить на воду в ветреную погоду – лодки (особенно резиновую) может легко перевернуть. Алкоголь также противопоказан: тот, кому в состоянии опьянения море по колено, с большей вероятностью пойдет ко дну. И конечно, нужно проверять свое плавсредство перед выходом на воду: любая течь может привести к беде.

Соблюдая эти простые правила, рыбаки не только сохранят свои жизни, но и дадут спокойствие родным и близким.