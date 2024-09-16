По словам свидетелей, сообщники не гнушались ничем, что можно было превратить в металлолом.

В Центральном суде Омска озвучены свежие детали уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего начальника административно-хозяйственного отдела БУ «Центр содержания и хранения имущества» при департаменте имущественных отношений Юрия Захарова и его приятеля, организатора тренингов РМЭС («Русской модели эффективного соблазнения») Станислава Неворотова. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 286 УК РФ и по ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 33, ст. 286 УК РФ. Речь идет о хищении металлоконструкций с территории 154-го Военного Городка.

По данным следствия, Захаров при поддержке своего двоюродного брата, бывшего вице-мэра, директора департамента имущественных отношений Дмитрия Махини, ныне мэра Томска, на пару с Неворотовым организовал распил и вывоз трех металлических складов, двух цистерн для топлива и железнодорожных путей, переданных в собственность муниципалитета от Минобороны РФ в 2018 году. Деньги после продажи металлолома обвиняемые разделили между собой.

Как рассказал в суде сотрудник ЧОП «Асгард» Дмитрий Данилов, охранявший объекты, при нем, с молчаливого согласия руководства, сообщники распилили ангары.

– По слухам, там ангары разбирают. Старший в курсе? В курсе, – приводит его слова БК55.

И это несмотря на три поста охраны. Для демонтажа металлоконструкций привлекали подрядчика. Причем разбирали даже железобетонные конструкции.

– Я задал вопрос: «Раз администрации принадлежит, значит есть какие-то суммы, наверное, заложенные на демонтаж?» Он сказал: «Нет, ничего не заложено, никто за это платить не будет». Поэтому нужно было сделать все одним договором: и железобетон разобрать, и строительный мусор, – рассказал в суде Дмитрий Кривко.

На следующее заседание пригласили других свидетелей. Остается интрига: в каком статусе в деле проходит нынешний мэр Томска Дмитрий Махиня, оказывавший содействие родственнику.