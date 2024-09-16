Рейсом Омск – Усть-Ишим пользуются активные жители севера области, в том числе местные студенты, учащиеся в городе.

Авиасообщение по маршруту Омск – Усть-Ишим, запущенное в середине августа, оказалось востребованным у жителей севера области. Рейсы выполняются с почти стопроцентной загрузкой. Власти региона собираются продлить соглашение с авиакомпанией «Аэропром», сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области Игорь Кожухов.

По словам чиновника, рейсом пользуются активные устьишимцы, в том числе работающие и учащиеся в Омске. Студенты, к примеру, летают домой на выходные.

– У нас есть уверенность в востребованности рейса в зимнее время года. Много активных пассажиров, которые активно двигаются и зимой, которые здесь учатся или работают и летают на выходные домой. Можно улететь в пятницу и вернуться в понедельник, – сказал Кожухов в интервью ГТРК «Иртыш».

Стоимость билета из Омска до Усть-Ишима составляет 2700 рублей. То есть, чтобы слетать туда-обратно, северяне выкладывают около 5,5 тысячи. Зато прилично экономят время – самолет летит всего два часа, в то время как автобус до Усть-Ишима едет все 12. Власти региона готовы и дальше субсидировать рейс (себестоимость перевозки одного пассажира превышает 20 тыс. рублей), чтобы обеспечить транспортную доступность севера области.