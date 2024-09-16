Расходы в среднем выросли на 400 рублей.

Опубликован очередной рейтинг российских регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. По его итогам Омская область заняла 61-е место. Согласно исследованию, жители Омской области в 2023 году тратили на «коммуналку» 10,2 % от семейных расходов. В среднем это обходилось в 4861 рубль в месяц. В эту сумму включены затраты на топливо для отопления и освещения жилых помещений.

По сравнению с предыдущим годом эта сумма увеличилась. В 2022 году омичи платили за ЖКУ в среднем 4,5 тыс. рублей. Тогда Омская область с долей 11,3 % занимала 70-е место.

Дороже всех такие услуги в 2023 году обходились жителям Чукотского автономного округа – 9,2 тыс. рублей. Это составляет 14 % от семейных трат.

Меньше остальных тратят на коммунальные услуги (от 6,3 до 6,7 %) Астраханская область (3,7 тыс. рублей), Калмыкия (3,2 тыс. рублей) и Дагестан (4,1 тыс. рублей).