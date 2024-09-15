Омск-Информ
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·Спорт

Омичи проиграли «Сибири» со счетом 1:4.

На льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и местной «Сибирью». «Ястребы» потерпели обидное поражение со счетом 1:4. 

Шайбами в составе команды-победителя отметились Энди Андреофф, Сергей Широков, Владислав Кара и Тейлор Бек, отправивший шайбу в пустые ворота. У «Авангарда» единственный гол у Семена Чистякова.

У омичей три победы в матчах с «Сибирью» (2:1), «Нефтехимиком» (4:2) и «Ак Барсом» (4:1), но поражение от «Амура» (2:3) в серии буллитов. «Авангард» сегодня проиграл вторую игру подряд. 

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·Спорт

Омичи проиграли «Сибири» со счетом 1:4.

На льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и местной «Сибирью». «Ястребы» потерпели обидное поражение со счетом 1:4. 

Шайбами в составе команды-победителя отметились Энди Андреофф, Сергей Широков, Владислав Кара и Тейлор Бек, отправивший шайбу в пустые ворота. У «Авангарда» единственный гол у Семена Чистякова.

У омичей три победы в матчах с «Сибирью» (2:1), «Нефтехимиком» (4:2) и «Ак Барсом» (4:1), но поражение от «Амура» (2:3) в серии буллитов. «Авангард» сегодня проиграл вторую игру подряд. 

1638