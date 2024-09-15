Омск-Информ
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·Спорт

Дмитрий Хлюпиков не смог пробиться в состав «Омских крыльев».

В омском хоккейном клубе «Авангард» объявили о расторжении контракта с нападающим команды ВХЛ «Омские Крылья» Дмитрием Хлюпиковым. Расставание с игроком произошло по обоюдному согласию сторон.

Хлюпиков в прошлом сезоне провел 56 матчей за «Омских Ястребов», но по возрасту уже не проходил в «молодежку». В начале мая защитник подписал новый контракт с «Авангардом». Планировалось, что будет играть за «Омские Крылья».

Габаритный хоккеист, ростом 195 см и весом 85 кг, так и не вышел на лед в нынешнем сезоне. В итоге с ним расторгли контракт.

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·Спорт

Дмитрий Хлюпиков не смог пробиться в состав «Омских крыльев».

В омском хоккейном клубе «Авангард» объявили о расторжении контракта с нападающим команды ВХЛ «Омские Крылья» Дмитрием Хлюпиковым. Расставание с игроком произошло по обоюдному согласию сторон.

Хлюпиков в прошлом сезоне провел 56 матчей за «Омских Ястребов», но по возрасту уже не проходил в «молодежку». В начале мая защитник подписал новый контракт с «Авангардом». Планировалось, что будет играть за «Омские Крылья».

Габаритный хоккеист, ростом 195 см и весом 85 кг, так и не вышел на лед в нынешнем сезоне. В итоге с ним расторгли контракт.

2132