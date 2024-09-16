Инсайдеры «Омск-информа» раскрыли предполагаемую коррупционную схему, исправно функционировавшую при прежнем руководстве ведомства.

Череда уголовных дел в отношении чиновников омского Минтруда и подведомственных учреждений вызвала большой общественный резонанс. По данным «Омск-информа», эта цепочка обрастет новыми фигурантами и не исчерпывается уже названными фамилиями.

Источники «Омск-информа», знакомые с ситуацией, назвали вероятную конечную цель силовиков. Во главе схемы может оказаться первый заместитель главы Минтруда, кандидат медицинских наук Сергей Добрых. Его прочно связывают с прежним руководителем ведомства Владимиром Куприяновым, арестованным в начале лета и сейчас находящимся в столичном СИЗО.

Старые знакомцы

Оба чиновника знакомы со времени работы в мэрии Омска. С 2006 по 2012 годы Куприянов трудился вице-мэром по социальным вопросам, а Добрых - директором департамента здравоохранения, непродолжительное время возглавлял департамент социальной политики. Когда первый пришел в областное правительство и стал министром труда и соцразвития, второй уже сидел в должности заместителя главы этого ведомства. При Куприянове Добрых возвысился до статуса первого заместителя министра.

- Именно Добрых Владимир Куприянов приблизил к себе, возглавив министерство в октябре 2015 года. Вся социальная сфера знала об этом. По тому, что они находятся в крепком тандеме, можно было только догадываться. Министр защищал его при возникновении любых непонятных ситуаций. Но нигде публично они не «светили» свои общие дела, - отметил собеседник «Омск-информа».

По некоторым данным, именно Добрых могла принадлежать идея с взиманием «платы» за покровительство с подконтрольных ведомству глав учреждений. Да и руководить в эти организации подтягивали проверенных людей.

- Глав бюджетных автономных учреждений назначали по цепочке, исходя из соображений личных знакомств. Таким образом, образовалась коррупционная схема, где взималась определенная такса за покровительство и преимущество в выделении бюджетного финансирования. Несложно догадаться, в чьих карманах в конечном счете эти средства оседали, - раскрыл подробности источник «Омск-информа».

Звенья одной цепи

То, что говорит инсайдер, в общем-то, подтверждается официальной информацией силовых ведомств. Экс-министра труда Владимира Куприянова задержали 6 июня и этапировали в столицу по обвинению в получении взяток. По версии следствия, он получал мзду от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова.Последний носил «откаты» с 2018 по 2023 годы. Попавшись за мелкие «огрехи», Башуров сдал своего покровителя, и, как говорят, не только его, силовикам. Сейчас Куприянов находится в СИЗО, 2 августа ему продлили арест до 4 ноября.

Спустя три месяца после Куприянова, 5 сентября, силовики задержали руководителя департамента финансово-экономического обеспечения министерства труда и соцразвития Омской области Надежду Крапиву.Ее подозревают в получении взятки в 200 тыс. рублей от директора Драгунского психоневрологического интерната Ирины Горлановой.

В отношении сотрудницы ведомства возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки группой лиц, в крупном размере». По версии следствия, в 2024 году чиновница Минтруда получила от руководителя дома-интерната взятку в размере 200 тыс. рублей за общее покровительство по выполнению государственного задания на предоставление социального обслуживания в стационарной форме. Горлановой вменяют дачу взятки в крупном размере.

Сотрудницу Минтруда отправили под арест на два месяца. Директор Драгунского психоневрологического интерната находится под домашним арестом с запретом определенных действий. Недавно выяснилась и еще одна любопытная деталь - глава учреждения приобрела слишком дорогой внедорожник HAVAL H9 якобы для нужд интерната. Арбитражный суд признал сделку недействительной буквально на днях, 13 сентября.

Примерно в это же время «взяли» директора автономного учреждения «Омский дом-интернат» Владимира Метлицкого. Его и неких неназванных должностных лиц министерства труда и социального развития Омской области подозревают в совершении преступления по пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий группой лиц».

По версии следствия, фигуранты приобрели за счет источников внебюджетного финансирования дома-интерната автомобиль стоимостью 3,365 млн рублей и передали его в оперативное управление другому казенному социальному учреждению. А ездил на этой машине один из заместителей министра труда и соцразвития. Не Добрых ли?

Метлицкий возглавляет учреждение с 1993 года. В 2018 году его признавали виновным по ч. 3. ст. 160 УК РФ – присвоение с использованием служебного положения. Доказано, что руководитель сам себе назначал премии на общую сумму 20 тыс. рублей. Метлицкий тогда получил 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев и невероятным образом усидел в кресле директора.

Кто следующий?

Становится очевидным, что все эти задержания и уголовные дела – звенья одной цепи. Инсайдер отмечает, что конечной целью дела «чиновников омского Минтруда» может стать именно Сергей Добрых.

- В каком статусе останется первый заместитель министра? Либо он уже пошел на сделку со следствием, либо сидит и дожидается, когда уголовное преследование доберется и до него, - предположил собеседник редакции.

На данный момент Сергей Добрых по-прежнему трудится в качестве первого заместителя министра труда и соцразвития Омской области. В феврале он попал в серьезное ДТП на служебном автомобиле, но отделался сломанной челюстью и поврежденным ребром. После больничного он вышел на работу и словно провалился в информационный вакуум. Возможно, этот вакуум будет взорван уже в ближайшее время.

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