Рецидивист позарился на содержимое ячейки в магазине.

В омскую полицию обратился 39-летний монтажник, который стал жертвой кражи. Он рассказал, что возвращался с рабочей смены и зашел в супермаркет на Сибирском проспекте. Вещи оставил в камере хранения, а когда вернулся, не обнаружил их.

Омич обратился к администратору и вызвал полицию. Исчез пакет с термосом и лазерным уровнем, которые потерпевший оценил в 10 тыс. рублей.

На месте происшествия эксперт изъял следы пальцев рук с двери ячейки, сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на входе в торговый центр.

Грабителя оперативно вычислили и поймали. Им оказался 37-летний рецидивист, живущий в Ленинском округе.

Задержанный по месту жительства омич признался, что был пьян, камеру выбрал случайно, замок сорвал рукой. Термос оставил себе, лазерный уровень сдал в ломбард. А вырученные деньги пропил.

Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули потерпевшему в целости и сохранности. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье «Кража».