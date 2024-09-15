Водитель КамАЗа не имел права управления этим транспортным средством и не уступил дорогу иномарке.

Вчера, 14 сентября, в 20:40 часов, поступило сообщение о смертельной аварии в Калачинском районе. Полицейские предварительно установили, что 72-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ при выезде с проселочной дороги на трассу Горьковское – Калачинск – Оконешниково, в районе 53-го километра не уступил «тойоте».

В итоге 68-летний водитель иномарки и его 43-летний пассажир скончались до приезда скорой помощи. Второй пассажир легковушки, 44-летний мужчина, доставлен в больницу. Судя по снимкам с места трагедии, легковушка разбита «в хлам».

По данным Госавтоинспекции, водитель большегруза категорию водительского удостоверения, позволяющую ему управлять таким видом транспорта, не имел.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.