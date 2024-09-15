Губернатор Виталий Хоценко и директор АО «ОДК» Вадим Балеха обсудили модернизацию предприятий и их кадровое обеспечение.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Ростеха Вадим Бадеха в ходе рабочей встречи обсудили производственное и кадровое развитие. В структуру корпорации входят два филиала в Омске, ОМКБ и ОМО им. П.И. Баранова.

Глава региона назвал сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию испытательного комплекса на промплощадке «ОМКБ». Кроме того, стороны договорились о планах расширения производственной программы ОМО им П.И. Баранова, связанной с освоением новых видов авиационных двигателей: отдельных компонентов и полностью готовых изделий.

– Максимально стараемся содействовать в кадровом обеспечении наших предприятий с учетом их потребностей в специалистах и рабочих. Решаем эти задачи в сотрудничестве с омскими вузами и колледжами. Видим рост численности коллективов двух предприятий ОДК. Участие в важнейших проектах российского авиапрома открывают нашим предприятиям большие перспективы. Это и занятость наших людей, и рост заработной платы, и налоговые отчисления в бюджет, – сказал Хоценко.

В свою очередь, Вадим Бадеха обещал сделать омские предприятия, входящие в корпорацию, одними из самых современных.

– Уже сегодня многое сделано. Несколько сотен новых станков до конца этого года будет поставлено на предприятия. Осуществляется масштабная программа модернизации и технического перевооружения. В ближайшие годы мы сделаем омские предприятия одними из самых современных. Не забываем и о том, что нам необходимы кадры. Очень удобно и комфортно работать в Омске, – здесь очень хороший кадровый потенциал, – подчеркнул руководитель корпорации.

Вадим Бадеха заявил, что в ближайшее время планируется открыть учебный центр на омском моторостроительном заводе.