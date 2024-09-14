На загородной трассе у ребенка случился приступ острой боли в животе, и родители обратились за помощью к автоинспекторам.

Сотрудники ДПС помогли оперативно доставить в больницу 8-летнюю девочку, которая ехала с родителями из Тюкалинска в Омск. По пути у ребенка случился приступ острой боли в животе, было подозрение на отравление либо аппендицит. Отец девочки попросил дежуривший на трассе Тюмень – Омск экипаж ДПС помочь семье как можно быстрее доехать до больницы.

– Автоинспекторы Евгений Лобода и Сергей Пингин пересадили мать с ребенком в патрульный автомобиль и оперативно довезли их до областной детской клинической больницы на улицу Куйбышева, – сообщили в полиции. – Девочке назначено необходимое лечение, в настоящее время она находится дома.

Отметим, что подобные случаи на омских трассах не редкость. Сотрудники ДПС к обращениям попавших в трудную ситуацию автомобилистов всегда приходят на помощь.