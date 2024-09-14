Омск-Информ
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·Происшествия

Парень катался на мопеде по улицам Знаменки и не заметил стоящую телегу. Гонщику понадобилась помощь врачей.

Сегодня утром в райцентре Знаменское на севере Омской области произошло очень нетипичное ДТП. В аварии участвовало одно транспортное средство (мопед) и «прицеп» от лошади – телега. Она была припаркована на улице Лесной. 17-летний водитель мопеда не заметил препятствие и протаранил его. В результате аварии молодому человеку понадобилась помощь врачей.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах необычной аварии. Известно, что у пострадавшего водителя мопеда нет прав на управление транспортными средствами.  

·Происшествия

Парень катался на мопеде по улицам Знаменки и не заметил стоящую телегу. Гонщику понадобилась помощь врачей.

Сегодня утром в райцентре Знаменское на севере Омской области произошло очень нетипичное ДТП. В аварии участвовало одно транспортное средство (мопед) и «прицеп» от лошади – телега. Она была припаркована на улице Лесной. 17-летний водитель мопеда не заметил препятствие и протаранил его. В результате аварии молодому человеку понадобилась помощь врачей.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах необычной аварии. Известно, что у пострадавшего водителя мопеда нет прав на управление транспортными средствами.  