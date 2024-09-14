Директор предприятия недосчитался товара на 260 тысяч рублей и написал заявление в полицию.

Омская полиция раскрыла крупную кражу, совершенную на территории предприятия в Кировском округе города. В правоохранительные органы обратился директор компании, занимающейся разгрузкой и погрузкой кирпича на грузовой транспорт. Мужчина сообщил о пропаже кирпича на общую сумму 260 тыс. рублей.

Поскольку за товар и его реализацию отвечал единственный человек, сотрудники уголовного розыска начали с него. 21-летний парень, живущий в Центральном округе, работает в компании с марта этого года. В конце августа из-за ухода в отпуск специалиста его сделали ответственным за приемку товара, ведение записей в журнале и реализацию продукции. Молодой человек воспользовался этим в своих целях и украл выручку предприятия.

– Он решил похитить денежные средства, полученные за продажу 16 поддонов различного кирпича. Вся выручка в размере 260 000 рублей была потрачена за два дня. Злоумышленник проживал в гостиницах, ездил на такси, покупал дорогостоящий алкоголь и обедал в ресторанах, – сообщили в полиции.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.