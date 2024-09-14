По сравнению с прошлым годом количество преступлений снизилось более чем на тысячу, однако ущерб значительно вырос.

С начала текущего года на территории Омской области произошло 4028 дистанционных мошенничеств. Ущерб для жителей региона превысил 1,14 млрд рублей, сообщили в региональной прокуратуре. При этом количество преступлений значительно снизилось (более чем на тысячу по сравнению с таким периодом прошлого года), а ущерб превышает цифры 2023 года на пятьдесят миллионов.

На этой неделе больше всего денег потеряла 58-летняя омичка, решившая быстро разбогатеть, занимаясь инвестированием в интернете. Женщина рассказала, что заинтересовалась соответствующей рекламой, перешла по ссылке на биржевую платформу и оставила свой номер телефона.

– В дальнейшем ей позвонил неизвестный мужчина (якобы аналитик инвестиционной компании), по указанию которого женщина в целях инвестирования и покупки криптовалюты перевела личные и взятые в кредит денежные средства на общую сумму более 1,1 млн рублей. Когда потерпевшая не смогла вывести наличность, то поняла, что ее обманули, – сообщили в прокуратуре.

Полиция возбудила уголовное дело по данному факту, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, мошенников ищут.

Добавим, что только за минувшие сутки на территории региона произошло 15 дистанционных мошенничеств.