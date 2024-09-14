Омск-Информ
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·Общество

Соответствующие поручения он дал мэру Омска и главам муниципальных районов.

На оперативном совещании с правительством, главами муниципалитетов и руководителями ведомств губернатор Виталий Хоценко потребовал начать отопительный сезон в Омской области.

– Поставил задачу мэру Омска Сергею Шелесту и главам районов, не дожидаясь нормативной температуры, начать отопительный сезон, – заявил Хоценко.

По словам главы региона, степень готовности инфраструктуры к осенне-зимнему периоду на данный момент высокая. Главное – пройти отопительный сезон безаварийно, подчеркнул губернатор.

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·Общество

Соответствующие поручения он дал мэру Омска и главам муниципальных районов.

На оперативном совещании с правительством, главами муниципалитетов и руководителями ведомств губернатор Виталий Хоценко потребовал начать отопительный сезон в Омской области.

– Поставил задачу мэру Омска Сергею Шелесту и главам районов, не дожидаясь нормативной температуры, начать отопительный сезон, – заявил Хоценко.

По словам главы региона, степень готовности инфраструктуры к осенне-зимнему периоду на данный момент высокая. Главное – пройти отопительный сезон безаварийно, подчеркнул губернатор.

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