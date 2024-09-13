Омск-Информ
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·Общество

Новую скульптуру разместили рядом с омским ТЮЗом.

В центре Омска на проспекте Маркса появился новый арт-объект. Возле Театра юного зрителя установили металлический макет земного шара, сообщает «СуперОмск».

Скульптура выглядит как шар, который состоит из металлических дуг. К ним прикреплены контуры материков. Диаметр шара составляет 3,5 метра.

Сам объект разместили на круглом постаменте со ступеньками. Отметим, что работы по установке конструкции еще не до конца завершились.

·Общество

Новую скульптуру разместили рядом с омским ТЮЗом.

В центре Омска на проспекте Маркса появился новый арт-объект. Возле Театра юного зрителя установили металлический макет земного шара, сообщает «СуперОмск».

Скульптура выглядит как шар, который состоит из металлических дуг. К ним прикреплены контуры материков. Диаметр шара составляет 3,5 метра.

Сам объект разместили на круглом постаменте со ступеньками. Отметим, что работы по установке конструкции еще не до конца завершились.