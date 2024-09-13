Полиция объявила омичку в розыск.

Сегодня, 13 сентября, омская полиция объявила в розыск 76-летнюю Анну Перевалову. Пенсионерка пропала три дня назад – 10 сентября. В последний раз ее видели в районе остановки «Дом Туриста». У омички потеря памяти, она плохо ориентируется в городе.

Пожилой женщине на вид около 76-лет, у нее плотное телосложение и рост 150 сантиметров. У пенсионерки овальное лицо, светлые глаза и длинные седые волосы. Она была одета в темно-синюю куртку, темные спортивные штаны, на голове был синий платок с цветами.

Если у вас есть информация о пропавшей Анне Переваловой, можно сообщить об этом в полицию по телефонам: 793-702, 8-908-315-24-11 или 102.