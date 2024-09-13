Омск-Информ
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·Авто

Также на участке в городской черте проведут линию освещения, обновят остановки и светофоры.

На окраине Омска продолжается благоустройство дороги на Сыропятском тракте. Сейчас подрядчик продолжает укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия (всего их будет три), завершает установку бордюров.

– К концу года здесь появится современная четырехполосная автодорога с освещением, обновленными остановочными пунктами, светофорами. Сумма инвестиций превышает миллиард рублей, – написал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест.

Реконструкция Сыропятского тракта в границах Омска проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

·Авто

Также на участке в городской черте проведут линию освещения, обновят остановки и светофоры.

На окраине Омска продолжается благоустройство дороги на Сыропятском тракте. Сейчас подрядчик продолжает укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия (всего их будет три), завершает установку бордюров.

– К концу года здесь появится современная четырехполосная автодорога с освещением, обновленными остановочными пунктами, светофорами. Сумма инвестиций превышает миллиард рублей, – написал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест.

Реконструкция Сыропятского тракта в границах Омска проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».