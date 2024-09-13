Бывший глава Кировского округа Андрей Горбачев избрался депутатом в начале этого года.

В комитете Омского горсовета по вопросам экономического развития произошло статусное изменение. Заместителем председателя комитета был избран депутат от «Единой России» Андрей Горбачев. Решение было принято на вчерашнем заседании. Инициатором голосования стал председатель комитета Алексей Провозин.

Горбачев долгие годы работал в мэрии. С 2007 по 2017 год он трудился первым заместителем главы Октябрьского округа, а затем в течение пяти лет руководил администрацией Кировского округа. Сегодня он работает финансовым директором производственной компании ООО «Артом». Депутатом Горбачев был избран в начале текущего года. Он представляет избирателей округа № 34.

Отметим, что в экономическом комитете горсовета всего пять депутатов, и трое из них занимают руководящие посты: это председатель Алексей Провозин и его заместители Таймас Абдуалинов и Андрей Горбачев. Также в комитете работают Валерий Студеникин и Максим Концедалов. Все представляют партию «Единая Россия».