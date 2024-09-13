Омск-Информ
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·Авто

Владелец утверждает, что все детали в машине с завода.
В Омске выставили на продажу автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1961-го года выпуска за 5,5 млн рублей. В объявлении сообщается, что пробег машины составляет 96 тыс км.
– В родной краске с заводскими пломбами на спидометре и коробке. Двигатель никогда не снимался и не ремонтировался, все навесное стоит заводское (кроме помпы), коробка стоит заводская, сцепление с завода не менялось все родное, ходовая родная в хорошем состоянии, салон не реставрировался, все пластмасски родные, кузов не реставрировали, – сообщается в объявлении.
ГАЗ-М21 – советский автомобиль бизнес-класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. С начала выпуска поступали в таксопарки Советского Союза.
·Авто

Владелец утверждает, что все детали в машине с завода.
В Омске выставили на продажу автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1961-го года выпуска за 5,5 млн рублей. В объявлении сообщается, что пробег машины составляет 96 тыс км.
– В родной краске с заводскими пломбами на спидометре и коробке. Двигатель никогда не снимался и не ремонтировался, все навесное стоит заводское (кроме помпы), коробка стоит заводская, сцепление с завода не менялось все родное, ходовая родная в хорошем состоянии, салон не реставрировался, все пластмасски родные, кузов не реставрировали, – сообщается в объявлении.
ГАЗ-М21 – советский автомобиль бизнес-класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. С начала выпуска поступали в таксопарки Советского Союза.