Омск-Информ
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·Происшествия

На месте работают сотрудники МЧС.
Сегодня днем в доме № 6 на улице Циолковского в Омске случился пожар. Как сообщают в соцсетях очевидцы, горит квартира на третьем этаже, в которой живет 96-летняя пенсионерка.
Как сообщили «Омск-информу» в МЧС по Омской области, из дома самостоятельно эвакуировались 15 жильцов. На месте работают 17 спасателей и 4 пожарные машины.
Отметим, что дом располагается в районе пересечения улицы Циолковского с проспектом Карла Маркса, неподалеку от остановки «Дом печати».
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·Происшествия

На месте работают сотрудники МЧС.
Сегодня днем в доме № 6 на улице Циолковского в Омске случился пожар. Как сообщают в соцсетях очевидцы, горит квартира на третьем этаже, в которой живет 96-летняя пенсионерка.
Как сообщили «Омск-информу» в МЧС по Омской области, из дома самостоятельно эвакуировались 15 жильцов. На месте работают 17 спасателей и 4 пожарные машины.
Отметим, что дом располагается в районе пересечения улицы Циолковского с проспектом Карла Маркса, неподалеку от остановки «Дом печати».
1458