Он способен выявлять засоры и посторонние предметы, наличие контруклонов и провалов, механические повреждения стенок труб.

Водоканал предлагает омичам проверить сети с использованием специального робота. По словам специалистов, в процессе проверки можно осмотреть состояние швов и стенок изнутри трубопроводов, сделать фотоснимок или видеозапись. Такая визуализация позволяет оценить состояние коммуникаций, а при необходимости выбрать наиболее эффективный способ решения проблемы.

– С помощью телеинспекции мы осуществляем визуальный контроль за состоянием существующих трубопроводов. При строительстве новых сетей такое обследование дает возможность оценить качество строительно-монтажных работ, произвести проверку стыковых соединений, убедиться в отсутствии внутри трубопроводов строительного мусора и смесей, используемых при производстве работ, – отметил заместитель генерального директора производственной дирекции Омского водоканала Сергей Голиченко.

Специалисты предприятия обязательно проводят «внутренний осмотр» после санации трубопроводов. Благодаря этому можно оценить сначала качество очистки стенок трубопроводов, а после – качество нанесения покрытия. На участках трубопроводов, находящихся в эксплуатации, робот выявляет засоры и посторонние предметы, наличие контруклонов и провалов, механические повреждения стенок труб. В 2024 году специалисты водоканала обследовали изнутри почти 4 км водопроводных и канализационных сетей.

Услуги телеинспекции сетей Омский водоканал готов предложить предприятиям и организациям города. Проводить такие обследования рекомендуется при наличии видимых дефектов и деформаций трубопроводов, аварийной ситуации на объектах водоснабжения и водоотведения, при плановой оценке технического состояния инженерных сетей зданий, установлении возможности дальнейшей эксплуатации, а также для восстановления ранее утраченной документации объекта водоснабжения и водоотведения.

Заказать услуги телеинспекции можно по телефонам сервисного центра: 53-08-79, 8-913-150-50-40, 8-962-053-00-11.

АО «ОмскВодоканал». ИНН 5504097128. Реклама