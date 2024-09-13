За последние недели значительно вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса.
Молекулярно-генетический мониторинг, который проводится Роспотребнадзором, показал, что в последние две-три недели в стране стало в 2,5 раза больше циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT. Как заявили в санитарном ведомстве, эти варианты обладают особыми мутациями и позволяют вирусу избегать иммунного ответа, сохраняя при этом способность эффективно инфицировать клетки.
– По имеющимся данным, варианты LB.1 и KP.3 демонстрируют повышенную инфекционность по сравнению с их предшественником. Мутация, обнаруженная в варианте LB.1, значительно усиливает его способность обходить иммунный ответ, – отметили в Роспотребнадзоре.
Именно этим обусловлен существенный рост заболеваемости ковидом в начале сентября. Россиянам советуют помнить о профилактике. Важно соблюдать личную гигиену:
- мыть руки перед едой и после посещения общественных мест;
- избегать близкого контакта с людьми, имеющими признаки заболевания;
- регулярно проветривать помещения и поддерживать оптимальную влажность воздуха;
- при первых признаках недомогания обращаться к врачу во избежание негативных последствий для своего здоровья.